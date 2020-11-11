سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"التطبيعية" تحسم شرعية مشاركة مصطفى ناظم مع الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-11T15:04:10+0000
"التطبيعية" تحسم شرعية مشاركة مصطفى ناظم مع الديوانية

شفق نيوز/ ردت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية لكرة القدم يوم الأربعاء اعتراضا تقدم به نادي النجف ضد مشاركة نادي الديوانية بخصوص إشراك اللاعب مصطفى ناظم في المباراة، وذلك لعدم وجود السند القانوني.

وقالت لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عقدتْ اجتماعا برئاسة علي والي، وأعضاء اللجنة، للنظر في اعتراض نادي النجف المقدم ضد نادي الديوانية بخصوص إشراك اللاعب مصطفى ناظم في المباراة. 

وأضافت أنها قررت رد الاعتراض لعدم وجود سندٍ قانوني له، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام.

واشارت إلى أنها اتخذت القرار بعد التدقيق والمداولة ومفاتحة لجنة المسابقات عن طريق أمانة السر بشأن مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية، وكذلك مفاتحة لجنة المسابقات بشأن تزويد لجنة الانضباط بنسخة من عقد اللاعب مصطفى ناظم.

وتابعت أن اللاعب المذكورتعاقد مع نادي الديوانية بتاريخ 5 / 10 / 2020 ، في حين ان موعد غلق باب الانتقالات الصيفية هو 6 / 10 / 2020.

related

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

Date: 2019-07-24 19:05:46
تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

Date: 2019-09-18 17:55:10
انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي إلى الديوانية

Date: 2020-11-09 15:45:54
اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي إلى الديوانية

النفط يعبر حاجز النجف ببطولة كأس العراق

Date: 2019-10-09 17:27:45
النفط يعبر حاجز النجف ببطولة كأس العراق

فوز أمانة بغداد على نفط ميسان وأربيل يعود من الديوانية بنقطة

Date: 2019-05-22 18:05:20
فوز أمانة بغداد على نفط ميسان وأربيل يعود من الديوانية بنقطة

فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-19 19:12:27
فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي