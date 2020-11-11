"التطبيعية" تحسم شرعية مشاركة مصطفى ناظم مع الديوانية

شفق نيوز/ ردت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية لكرة القدم يوم الأربعاء اعتراضا تقدم به نادي النجف ضد مشاركة نادي الديوانية بخصوص إشراك اللاعب مصطفى ناظم في المباراة، وذلك لعدم وجود السند القانوني.

وقالت لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عقدتْ اجتماعا برئاسة علي والي، وأعضاء اللجنة، للنظر في اعتراض نادي النجف المقدم ضد نادي الديوانية بخصوص إشراك اللاعب مصطفى ناظم في المباراة.

وأضافت أنها قررت رد الاعتراض لعدم وجود سندٍ قانوني له، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام.

واشارت إلى أنها اتخذت القرار بعد التدقيق والمداولة ومفاتحة لجنة المسابقات عن طريق أمانة السر بشأن مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية، وكذلك مفاتحة لجنة المسابقات بشأن تزويد لجنة الانضباط بنسخة من عقد اللاعب مصطفى ناظم.

وتابعت أن اللاعب المذكورتعاقد مع نادي الديوانية بتاريخ 5 / 10 / 2020 ، في حين ان موعد غلق باب الانتقالات الصيفية هو 6 / 10 / 2020.