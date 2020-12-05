التطبيعية تحدد موعد مهرجان البراعم لكرة القدم على ملعب الشعب الدولي

شفق نيوز/ حددت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية مطلع العطلة الربيعية، موعد انطلاق مهرجان البراعم والجذور المخصص لمواليد 2009 -2010 -2011، مشيرة إلى أن آخر موعد لإرسال كتب المشاركة من قبل أندية الدوري الممتاز والدرجة الاولى للتطبيعية سيكون يوم ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقالَ نائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي: في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان يتخلله توزيع الجوائز والأوسمة بين جميع الفرق المشاركة، والذي من المؤمل إقامته على أديم ملعب الشعب الدولي لمدة يوم واحد فقط.

وأوضحَ العزاوي: ان نظام المهرجان سيكون على طريقة المباريات المصغرة بأن يلعب الفريق الواحد أمام جميع الفرق المشاركة.

وبيّن رئيس لجنة التطوير بحسب البيان، أن المهرجان مخصصٌ لأندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، على أن يُلزم الفريق المشارك بجلب كتاب رسمي ممهورٍ بختم النادي، إضافة الى إلزام الأندية المشاركة بارتداء التجهيزات الرياضية التي تحمل شعار النادي الرسمي.

واشار البيان إلى أن استمارة المشاركة تضم 20 لاعبا بما فيهم حراس المرمى، على أن لا يتجاوز الفريق المشارك الحد المسموح بذلك، مع جلب الأوراق الثبوتية لكل لاعب (جواز سفر أو البطاقة الموحدة).