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التطبيعية تحدد موعد مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-23T06:59:20+0000
التطبيعية تحدد موعد مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة مباراة نفط ميسان والنفط، التي ستقام في ملعب ميسان والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين، يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر الحالي في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وأكد حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات في التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قررت تغيير موعد مباراة الدفاع المدني وغاز الشمال ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى من يوم الرابع والعشرين إلى يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر .

وقررت اللجنة، أيضا، نقل مباراة العلم والجنسية من ملعب الكرخ إلى ملعب أمانة بغداد في نفس الوقت والتاريخ المحدد مسبقا.

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