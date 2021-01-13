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التطبيعية تحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى والشباب للصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-13T12:33:24+0000
التطبيعية تحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى والشباب للصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى والشباب للصالات.

وقال رئيس اللجنة صبحي رحيم لوكالة شفق نيوز، إن  لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية عقدت، اليوم، المؤتمر الفني لأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم ببغداد، موضحاً أنه تم في المؤتمر تحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى ودوري الشباب.

وبين أنه تم  تحديد الخامس والعشرين من شباط المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى في بغداد، في حين أعطت اللجنة الصلاحية الكاملة للاتحادات الفرعية في تنظيم الدوري لفرق محافظاتها، على أن يتأهل من كل اربعة اندية فريق واحد إلى المرحلة الثانية .

وأضاف لقد تم تحديد الثالث عشر من شباط المقبل موعداً رسمياً لانطلاق منافسات دوري الشباب بمشاركة اثني عشر فريقاً، يقام بنظام التجمع.

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