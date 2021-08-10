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التطبيعية تحدد موعد انطلاق تجارب اكتشاف المواهب الكروية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T12:03:56+0000
التطبيعية تحدد موعد انطلاق تجارب اكتشاف المواهب الكروية العراقية

شفق نيوز/ حددت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أواخر شهر أيلول المقبل موعداً لانطلاق الاختبارات الأساسية لاكتشاف المواهب الكورية من الفئات العمرية المختلفة.

وذكرت التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الفنية والتطويرية في الهيئة عقد اليوم اجتماعاً مع مدربي مراكز الموهبة في بغداد، بحضور نائب رئيس التطبيعية شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة الفنية داود العزاوي، وأعضاء اللجنة، والمدير الفني الانكليزي جون ويتل لاكتشاف المواهب الكروية.

وقال نائب رئيس التطبيعية، شامل كامل، خلال الاجتماع، ان "مشروع مراكز الموهوبين يعدُ خطوةً مهمة نسعى لإنجاحها ودعمها، وسيكون الافتتاح في مركز الموهبة بملعب الشعب في 28 ايلول المقبل".

واضاف "نطمح أن يكون مركز الموهبة في بغداد نموذجاً مميزاً من جميع النواحي ليطبق في مراكز الموهبة ببقية المحافظات بعد تحديد مواعيد افتتاح مراكز الموهبة فيها"، مبينا "نعول على ان تكون مراكز الموهبة نقلة نوعية لاكتشاف اللاعبين الذين باستطاعتهم تمثيل المنتخبات الوطنية والاندية بصورة علمية ومنظمة تخدم كرتنا مستقبلاً".

واختتمَ كامل بالقول "ستكون هناك تجربة أولية للافتتاح تقام في 25 ايلول المقبل في مركز الموهبة بملعب الشعب في الساعة الخامسة عصراً بتواجد اللاعبين الذين تم اختيارهم في محاولة  لإظهار يوم الافتتاح الرسمي بأبهى صورة".

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