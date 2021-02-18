التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد اجتماعها بالهيئة العامة للاتحاد.

واكد المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد الاتحاد دعا الهيئة العام للحضور بغية عقد المؤتمر الاستثنائي في بغداد في الرابع من شهر نيسان المقبل.

وبين ان الاجتماع المقبل جاء في ضوء رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تسلمتها التطبيعية في الخامس عشر من الشهر الحالي .

واشار الى ان سبب عقد الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للاتحاد العراقي 2021 وعلى قانون انتخابات 2021 لاتحاد الكرة العراقي.