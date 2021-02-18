سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-18T12:36:40+0000
التطبيعية تحدد مطلع نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد اجتماعها بالهيئة العامة للاتحاد.

واكد المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد الاتحاد دعا الهيئة العام للحضور بغية عقد المؤتمر الاستثنائي في بغداد في الرابع من شهر نيسان المقبل.

وبين ان الاجتماع المقبل جاء في ضوء رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تسلمتها التطبيعية في الخامس عشر من الشهر الحالي .

واشار الى ان سبب عقد الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للاتحاد العراقي 2021 وعلى قانون انتخابات 2021 لاتحاد الكرة العراقي.

related

عبد الخالق مسعود يحذر من عدم اقامة انتخابات اتحاد الكرة وفق نظام 2017

Date: 2021-01-31 09:58:15
عبد الخالق مسعود يحذر من عدم اقامة انتخابات اتحاد الكرة وفق نظام 2017

حسين سعيد: الهيئة العامة طلبوا مني الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-02-15 07:46:27
حسين سعيد: الهيئة العامة طلبوا مني الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

نفط الوسط يهاجم قرار لجنة الانضباط: مؤامرة وسندوّل القضية

Date: 2021-02-15 14:24:37
نفط الوسط يهاجم قرار لجنة الانضباط: مؤامرة وسندوّل القضية

العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

Date: 2019-11-06 17:55:01
العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

Date: 2020-12-14 04:57:54
احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

Date: 2019-06-06 16:53:46
اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

انتخابات المكتب التنفيذي.. منع الصحفيين من التغطية والمراسلون يهددون بالانسحاب

Date: 2020-11-14 14:16:09
انتخابات المكتب التنفيذي.. منع الصحفيين من التغطية والمراسلون يهددون بالانسحاب

العراق يوقع اتفاقية تعاون كروية مع الإمارات

Date: 2021-01-10 11:10:01
العراق يوقع اتفاقية تعاون كروية مع الإمارات