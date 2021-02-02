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التطبيعية تحدد عدد الهيئة العامة وتؤكد الانتخابات نهاية حزيران المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-02T07:14:38+0000
التطبيعية تحدد عدد الهيئة العامة وتؤكد الانتخابات نهاية حزيران المقبل

شفق نيوز/ اكد رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم، الثلاثاء، اياد بنيان إقامة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة ستقام في موعدها الثلاثين من شهر حزيران المقبل.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، انه تم تحديد عدد الهيئة العامة للتصويت للانتخابات المقبلة وفقا للوائح حيث سيصل العدد الى ستة وستين عضواً، مبينا أن "الهيئة ترى في الوقت الحالي من الافضل رفع عدد الهيئة العامة لهذا العدد ولم نزده أكثر حتى لا يتصور البعض اننا نعمل لدواعي انتخابية لاجل سين او صاد من الناس".

واوضح ان الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة سيزيد العدد الى مئة شخص اذ سنكون المؤسسين لرفع عدد للهيئة في الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة بعد اضافة اندية الدرجة الثانية الى جانب اندية الدرجتين الممتازة والاولى ولكل منهما في الانتخابات المقبلة عشرين صوتا ولانزيد عن ذلك.

 

 

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