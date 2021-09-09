التطبيعية تحدد الموعد النهائي لمباراة الزوراء والجوية في دوري الأشبال

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية يوم الخميس، عن إقامة نهائي دوري الأشبال للموسم 2020-2021 المقررة بين فريقي القوة الجوية والزوراء يوم الأحد المقبل والتي ستقام في ملعب الأكاديمية بملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وكان فريق اشبال الزوراء قد تأهل الى نصف نهائي دوري الاشبال بعد الفوز على اشبال بغداد بهدفين دون مقابل سجلهما أحمد قاسم ومحمد ناظم.

بينما تأهل فريق اشبال القوة الجوية إلى نهائي مسابقة الدوري، مستفيدا من تعادل الطلبة والمشاهدة بهدف لمثله ضمن المجموعة نفسها، ليواجه فريق الزوراء بالمباراة النهائية في موعد سيتم تحديده من قبل لجنة المسابقات.