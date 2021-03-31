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التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-31T07:06:18+0000
التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

شفق نيوز/ صرّح شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم يوم الأربعاء بأن بطولة خليجي 25 لم تحسم اقامتها في البصرة كما تداول ذلك في الاونة الاخيرة في الوسط الرياضي .

 وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن هناك اجراءات عديدة قبل اتخاذ قرار  الموافقة ، أهمها زيارة وفد لجنة التفتيش الخليجي والتي ستقدم بعد الزيارة تقريرها، مردفا بالقول: بعدها يعقد رؤساء اتحادات الخليج اجتماعهم لمناقشة ودراسة تقرير لجنة التفتيش وهذه صيغة متعارف عليها لإبداء رأيهم بعدها يتم التصويت بالموافقة او الرفض .

وثمن كامل مبادرة الاتحاد القطري المتمثلة برئيسها الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني تنازلها عن استضافتها لبطولة خليجي 25 .

وتابع نائب رئيس الهيئة التطبيعية بالقول: نتمنى من باقي الاتحادات الخليجية أن تتخذ نفس خطوة قطر وهذا ليس ببعيد ولا سيما أن أغلبها ابدت رغبتها في اقامة بطولة خليجي 25 في البصرة .

و قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الاثنين المصادف 29 من شهر آذار الجاري، الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.

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