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التطبيعية تجددُ المطالبة بالسماح للجمهور بدخول المباريات: ننتظر رد خلية الأزمة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-13T11:16:45+0000
التطبيعية تجددُ المطالبة بالسماح للجمهور بدخول المباريات: ننتظر رد خلية الأزمة

شفق نيوز/ أكدَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، يوم الأحد، ان التطبيعية تسعى جاهدة الى الحصول على الضوء الاخضر للسماح بعودة الجمهور لدخول المباريات من خلال مخاطبتها وزارة الشباب لمفاتحة خلية الازمة الحكومية.

وقالَ فرحان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان التطبيعية تساند وتدعم بقوة عودة الجماهير إلى المدرجات، وتدرك جيدا ان السماح للجمهور خطوة مهمة لتطوير أداء الفرق من الجانب الفني، وتسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة، لاسيما وان ارتفاع منسوب المستوى الفني للاعبين ينعكس ايجابياً على أداء لاعبي منتخبنا الوطني.

واضافَ ان وزارة الشباب والرياضة وجهت كتاب التطبيعية إلى خلية الأزمة مع التأكيد على السماح للجمهور بالعودة للمباريات، وانها تتابع الأمر باهتمام وحرصٍ كبيرين.

واختتمَ فرحان القول إن: التطبيعية تواصل بجد متابعة قضية عودة الجمهور الى المدرجات، وأنها لن تتوقف عن سعيها لحين السماح للجمهور بالتواجد في المباريات، ولو بنسبة معينة مع تطبيق شروط التباعد الاجتماعي، وإجراءات وزارة الصحة حرصاً منها على تحقيق رغبة الجماهير الرياضية  والحفاظ على سلامتهم.

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