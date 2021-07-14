التطبيعية تتعهد بحسم تسمية مدرب المنتخب العراقي قبل العيد

شفق نيوز/ تعهد نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، يوم الاربعاء، بحسم تسمية مدرب المنتخب العراقي قبل عيد الاضحى نهائياً.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم عقد اجتماع حاسم الاسبوع المقبل في بغداد لمناقشة موضوع تسمية مدرب المنتخب العراقي لتسلم مهمته في العراق".

واضاف ان "التطبيعية اجتمعت مرتين وسيكون الاجتماع المقبل حاسما للوقوف على تسمية المدرب"، موضحا أن "عددا من المدربين الاجانب على طاولة التطبيعية وسيتم اختيار احدهم لقيادة المنتخب".

واشار كامل الى ان "التطبيعية تسعى لاختيار مدرب على مستوى عال وله امكانية جيدة"، لافتاً الى ان "اهم عائق امام تسمية المدرب هو الجانب المالي".

وبين انه "لابد من توفر الميزانية الخاصة بالاتحاد ليتسنى لنا اختيار مدرب يتمتع بالكفاءة"، مؤكداً بانه "في حال وجود المال تحت ايدينا لاخترنا المدرب من اليوم الاول على ان يكون من بين ابرز مدربي العالم".

وختم بالقول، ان "المال هو عصب الرياضة وهو المصدر الذي يمكننا من التخطيط بشكل جيد ليس على مستوى المنتخب الوطني فحسب بل في كل المجالات الكروية".