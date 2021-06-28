التطبيعية تتشاور مع الاتحاد الآسيوي لرسم خارطة طريق الانتخابات

شفق نيوز/ عقدت الهيئة التطبيعية اجتماعا تشاورياً مع أربعة من ممثلي الاتحاد الاسيوي لرسم خارطة طريق انتخابات اتحاد الكرة العراقي.

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز ، إن "الهيئة التطبيعية عقد اجتماعها اليوم مع اربعة اشخاص تم تكليفهم من قبل الاتحاد الاسيوي للاشراف على انتخابات الاتحادات الفرعية التي تسبق انتخابات الاتحاد المركزي لكرة القدم".

وبين ان "الممثلين حددوا السياقات الخاصة بالانتخابات والمتعارف عليها دولياً"، موضحا انهم "سيباشرون بعملهم بعد ان تم تحديد الاول من تموز المقبل موعد إجراء الانتخابات الفرعية".

واشار الى انه "تم الاتفاق على تقسيم عمل الممثلين الاسيويين في الانتخابات الفرعية على جزئين شمالية وجنوبية".

ولفت الى ان "الموعد المبدئي لانتخابات الاتحاد المركزي لكرة القدم سيكون يوم 14 من شهر ايلول المقبل".