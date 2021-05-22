التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، شامل كامل، يوم السبت، عن إلغاء صفقة التعاقد مع أحد المدربين الهولندي أو الإسباني لقيادة المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم.

وقال كامل، وهو رئيس اللجنة الفنية لاختيار المدربين، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انسحابي من اللجنة بسبب وجود شبهات فساد وعمليات مريبة وتدخلات فردية في تسمية مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الاولمبي العراقي، لا أساس لها من الصحة".

وأوضح كامل "أبلغت الهيئة التطبيعية بضرورة أن يكون عمل اللجنة في اختيار المدرب بمشاركة اعضاء الهيئة، وان لا أتحمل بمفردي مسؤولية تسمية المدرب الاجنبي، وهذا ما معمول به في الاتحادات الرياضية".

واضاف "عمل اللجنة الفنية هو متابعة المدربين لاختيار الأفضل منهم وترشيحه لقيادة اي منتخب، وفقاً لسيرته الذاتية التي يتم جمعها ودراستها ثم رفعها للاتحاد لاتخاذ الاجراء اللازم".

وبين انه أبلغ رئيس واعضاء الهيئة التطبيعية ان تسمية المدرب ومن ثم التعاقد معه ليس من ضمن مهامه "وعلى هذا الاساس طلبت أن يكون الاتفاق والتعامل مع المدرب من قبل مجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم".

واكد كامل ان "الهيئة التطبيعية صرفت النظر عن تسمية احد المدربين الاسباني او الهولندي لقيادة المنتخب الاولمبي"، مبينا ان "اللجنة الفنية جمعت سير ذاتية لعدد من المدربين لاختيار الامثل لقيادة الاولمبي العراقي في المرحلة المقبلة".