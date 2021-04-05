التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

شفق نيوز/ بحثت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، التحديات التي تعاني منها فرق الدوري الممتاز، ومواعيد منح التراخيص للدوري العراق ودوري أبطال آسيا.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة التراخيص في التطبيعية أقامت ورشة عمل لممثلي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، عن التحديات التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة كورونا، ومناقشة اللوائح الجديدة للتراخيص لدوري أبطال آسيا والدوري المحلي.

واضاف انه تم التباحث حول العوائق التي تعترض الأندية في تطبيق إجراءات التراخيص، لاسيما الجانب المالي وقضايا المديونية التي أضحت تمثل العائق الأهم أمام الأندية.

واشار الى انه تم طرح توقيتات فتح وغلق نظام التراخيص، ومناقشة مواعيد زيارات الأندية، معلنا تحديد الخامس عشر من آب المقبل موعداً لمنح ترخيص أندية الدوري المحلي، فيما سيكون الرابع من تشرين الأول المقبل موعدا لمنح ترخيص المشاركة في دوري أبطال آسيا.