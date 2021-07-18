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التطبيعية بانتظار أموال من الكاظمي للتعاقد مع مدرب "كبير" للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-18T09:27:45+0000
التطبيعية بانتظار أموال من الكاظمي للتعاقد مع مدرب "كبير" للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ اقرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الأحد، بتأخرها في تسمية مدرب المنتخب الوطني، عازية ذلك الى عدم توفر المال.

وقال نائب رئيس الهيئة شامل كامل لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية تريد ان تتعاقد مع مدرب عالي المستوى"، مبينا ان هكذا نوع من المدربين يحتاج الى مال كثير للتعاقد معه وان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدنا بصرف المبلغ للتعاقد مع هكذا نوع من المدربين".

واضاف انه "لدينا خيارات عديدة لمدربين على مستوى جيد وفاتحنا عددا منهم، لكن لابد من توفر مبلغ العقد وأن يكون في متناول أيدينا لنتفق بشكل نهائي".

وطمأن كامل الجمهور الرياضي بأن "الأمور ستسير بالشكل الصحيح وسيتم إنهاء كل شيء في غضون هذا الأسبوع"، موضحا أن "الجمهور ينتظر الا اننا نسعى اكثر بغية اسعادهم".

وتابع، بالقول "صحيح أن الوقت قصير لكن اذا تعاقدنا مع مدرب جديد على مستوى عال فإنه سيعيد المنتخب في غضون ثلاثة أسابيع ، فالمدرب الكبير بامكانه ان يتعامل في أصعب الظروف".

وعن كاتانيتش أكد كامل بأن "التطبيعية لحد الان لم تفسخ عقده رسميا ولم تقله الى الان ، لكن تصريحه الأخير الذي عممه هو بفيديو خاص أعلن فيه بأنه انهى علاقته وعلى التطبيعية تسليم ما بذمة الاتحاد من رواتب ستة أشهر".

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