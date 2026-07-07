التصنيف العالمي خلال المونديال.. المغرب خامساً والعراق يتراجع 6 مراكز

شفق نيوز- متابعة

صعد المنتخب المغربي إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم، مستفيداً من مواصلة مشواره في كأس العالم 2026 وخروج البرتغال من دور الـ16، فيما تراجع المنتخب العراقي ستة مراكز إلى المرتبة 63.

وارتقى المنتخب المغربي إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب نتائجه في كأس العالم 2026، فيما تراجع المنتخب البرتغالي إلى المركز السابع بعد خسارته أمام إسبانيا في دور الـ16.

ويتصدر المنتخب الفرنسي التصنيف العالمي، يليه الأرجنتين في المركز الثاني، وإسبانيا ثالثاً، وإنكلترا رابعاً، ثم المغرب خامساً، بينما جاءت البرازيل في المركز السادس، تلتها البرتغال في المركز السابع.

وجاء تقدم المغرب بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه على كندا، إحدى الدول المنظمة للبطولة، بثلاثة أهداف دون رد، في حين ودعت البرتغال المنافسات بخسارتها أمام إسبانيا بهدف دون مقابل.

في المقابل، تراجع المنتخب العراقي ستة مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المركز 63، عقب خروجه من دور المجموعات في كأس العالم 2026 بعد تعرضه لثلاث هزائم.

ويواصل المنتخب المغربي تعزيز حضوره بين كبار منتخبات العالم، بعدما رسخ نتائجه في البطولة تقدمه إلى أحد المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي.