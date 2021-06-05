التصفيات الآسيوية.. هذه مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي

شفق نيوز / حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، جدول مباريات وتوقيتات المنتخب العراقي، في التصفيات الأولية المؤهلة لجولة الحسم الآسيوية المزدوجة.

وأوضح رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، في بيان اليوم، إن "المنتخب الوطني سيخوض ثلاث مواجهات خلال تواجده في البحرين، الأولى ستكون أمام كمبوديا بعد غد في السابع من الشهر الحالي على ملعب المحرق في الساعة الخامسة والنصف عصراً".

وأضاف بنيان، أن "اللقاء الثاني سيكون أمام هونغ كونغ في الحادي عشر من الشهر نفسه، على ملعب المحرق في السابعة والنصف مساءً".

ولفت إلى أن "اللقاء الأخير سيكون أمام المنتخب الإيراني، على ملعب خليفة في الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الخامس عشر من الشهر الحالي أيضاً".

وكان المنتخب الوطني، قد أجرى أمس الجمعة، الوحدة التدريبية الثالثة له على ملعب مدينة حمد، في البحرين، تحضيراً لمواجهة كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.