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التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-13T11:28:40+0000
التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

شفق نيوز/ اتفقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب التشيكي (ميروسلاف سوكوب) لتدريب المنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية في تشرين الاول / اكتوبر المقبل المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام في اوزبكستان عام 2022.

وذكر بيان للتطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، اجتمع مع المدرب التشيكي في مقر الاتحاد للحديث معه، قبل أن يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتب الوزير ، وذلك للحديث مع المدرب بشأن الرؤية الخاصة بالمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وسيتم خلال الأيام القريبة توقيع العقد الرسمي مع المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب والملاك التدريبي المساعد والذي سيتواجد معه مدربين محليين مساعدين.

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