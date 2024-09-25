التشكيلة الأساسية لمنتخب شباب العراق في مواجهة بروناي

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب العراقي التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة منتخب بروناي، اليوم الأربعاء، في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثامنة (H) من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً).

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت بغداد على ملعب بوريرام ستي في تايلاند.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات التصفيات الاسيوية للمجموعة الثامنة في مدينة "بوريرام" التايلاندية التي تضم الى جانب العراق منتخبات: تايلاند، والفلبين، وبروناي.

ويواجه منتخب شباب العراق على ملعب "بوريرام" نظيره منتخب بروناي اليوم ضمن الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها تايلاند.