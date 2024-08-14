التشكيلة  المتوقعة لنهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلانتا

شفق نيوز/ تترقب جماهير كرة القدم خاصة عشاق الميرنغي، مساء اليوم الأربعاء، نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وأتلانتا الإيطالي، والذي سيقام على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السويسري ساندرو شيرير صفارة انطلاق نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2024، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

ويخوض ريال مدريد نهائي السوبر الأوروبي لكرة القدم، بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، الذي فاز به على حساب بوروسيا دورتموند (2-0) معززا رقمه القياسي برصيد 15 لقبا خلال مسيرته حتى الآن.

ويدخل الفريق الملكي مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي لم يشهد فيه أي هزيمة في آخر 26 مباراة (17 انتصارا و9 تعادلات)، ومعززا صفوفه بانضمام النجم الفرنسي كليان مبابي القادم من نادي باريس سان جرمان.

ويبحث ريال مدريد عن لقب بطل السوبر القاري للمرة السادسة، لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية، والتفوق على فريقي برشلونة وميلان اللذين حصدا اللقب خمسة مرات أيضا من قبل.

بينما يشارك أتلانتا في هذه القمة الأوروبية لأول مرة خلال مسيرته حتى الآن، بصفته بطلا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، اللقب الأول أيضا الذي توج به على حساب نادي باير ليفركوزن الألماني.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي (65 عاما)، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالتشكيلة التالية لمواجهة أتالانتا:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي، روديغير، ميليتاو، كارفاخال

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، بيلينغهام.

بينما من المرجح أن يختار الإيطالي الآخر المخضرم جيان بييرو غاسبريني (66 عاما)، المدير الفني لفريق أتالانتا، التشكيلة التالية لمواجهة العملاق الملكي:

حراسة المرمي: هوان موسو

خط الدفاع: كولاشيناتش، هين، بيرات ديمسيتي

خط الوسط: روجيري، مارتن دي رون، إيدرسون، زاباكوستا

خط الهجوم: دي كيتيلاري، ريتيجي، أديمولا لوكمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء اليوم الأربعاء:

يمكن مشاهدة المباراة من خلال شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث سيتم البث عبر قناة " beIN Sports HD 1"، إضافة إلى قنوات أخرى حول العالم.