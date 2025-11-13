التشكيلة الرسمية لأسود الرافدين ضد الإمارات في ملحق المونديال

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الخميس، تشكيلة المنتخب لمباراته أمام الإمارات، ضمن منافسات الملحق الآسيوي، المؤهل لكأس العالم 2026.

وتألفت التشكيلة من:

جلال حسن لحراسة المرمى واللاعبون حسين حيدر علي وزيد تحسين واكام هاشم وايمار شير وعلي الحمادي ومهند علي وامير العماري وعلي جاسم وماركو فرج وميرخاس دوسكي.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، مواجهة حاسمة أمام مضيفه الإماراتي ضمن لقاء ذهاب الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب واسع من الجماهير العراقية التي تمني النفس بعبور منتخبها إلى المونديال في فرصة أخيرة.