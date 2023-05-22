التشكيلة الرسمية لليوث الرافدين في افتتاحية مونديال الشباب

شفق نيوز / كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، مساء الاثنين، عن التشكيلة الأساسية لليوث الرافدين، ضد الأوروغواي في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً الجارية أحداثها في الأرجنتين.

وتألفت التشكيلة من:

حراسة المرمى: حسين حسن

الدفاع: كاظم رعد، آدم طالب، سجاد محمد، والآي فاضل.

الوسط: يوسف الامين، علي صادق، عبد الرزاق قاسم، حيدر عبد الكريم، ومحمد جميل.

الهجوم: علي جاسم .

ويخوض منتخب شباب العراق، اليوم عند الساعةِ الثانية عشرة صباحاً، أولى مبارياته في نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً، أمام منتخبِ الأوروغواي.