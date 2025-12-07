التسوية والتحكيم يُبطل انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الميناء

شفق نيوز- بغداد

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، يوم الأحد، إبطال انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي وحلّ الإدارة الحالية بسبب مخالفات قانونية.

وجاء قرار المركز بعد ثبوت وجود خروقات إدارية في إجراء العملية الإدارية، وبناء على ذلك صدر قرار حلّ الهيئة الإدارية التي تشكلت في أيلول/ سبتمبر الماضي وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأسفرت الانتخابات التكميلية لنادي الميناء الرياضي التي جرت في 9 أيلول/ سبتمبر 2025، عن فوز ستة أعضاء جدد لينضموا إلى الأعضاء الأربعة الذين نالوا ثقة الهيئة العامة في الجولة الأولى، واكتمل حينها النصاب القانوني للهيئة الإدارية الجديدة لقيادة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتتألف الهيئة الإدارية التي حلّها مركز التسوية من فرحان الفرطوسي، ورعد مالك، ويوسف رحيمة، وبشار هادي (الفائزون في الجولة الأولى)، إضافة إلى عقيل عبد المحسن، وأكرم عبد الواحد، وداخل سالم، وعلي هاني، وسليم خماس، وبهاء الدين الموسوي.