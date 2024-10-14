"التسوية والتحكيم" يحسم الجدل ويؤكد شرعية حلّ إدارة نادي الزوراء بقيادة فلاح حسن

شفق نيوز/ حسم مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، يوم الاثنين، الجدل الدائر منذ مدة بشأن شرعية قرار اللجنة الأولمبية العراقية بحلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء برئاسة فلاح حسن، مؤكداً قانونية القرار.

وقال عضو الإدارة المنحلة لنادي الزوراء، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي الزوراء برئاسة الكابتن فلاح حسن باتت خارج أسوار النادي بعد 14 عاماً من إدارته".

وأضاف "مركز التسوية والتحكيم الرياضي أيد قرار اللجنة الأولمبية وقضى بشرعية حلّ الإدارة وتشكيل هيئة مؤقتة لقيادة النادي".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قد شكل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الزوراء الرياضي تهيئ لانتخاب هيئة إدارية مقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، حيث كان قرار المكتب التنفيذي اتخذ بالإجماع بعد الاستناد إلى المادة 14/أولاً/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988.

على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي.

وتألفت الهيئة من محمد مثنى ياسر رئيساً، ويعقوب حسين سالم نائباً، وغيث عبد الغني عبد الواحد أميناً للسر، وسعد عبد الرحيم عبد الكريم أميناً مالياً، ومحمود حسين عبد الكريم، وداود سلمان شعوبي، وليث حسين شهيب أعضاء.