التسلسل النهائي لدوري النجوم.. "سوبر هاتريك" للقيثارة وميمي يتصدر الهدافين

شفق نيوز – بغداد

أُسدل الستار على منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025، بتتويج فريق الشرطة بطلاً للمرة الرابعة على التوالي، محققاً "سوبر هاتريك" تاريخياً بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 87 نقطة.

وحصل مهاجم الشرطة مهند علي "ميمي" على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً، ليقود فريقه إلى اللقب عن جدارة.

وجاء الزوراء وصيفاً برصيد 77 نقطة، يليه زاخو ثالثاً بـ71 نقطة، ثم الطلبة رابعاً بـ63 نقطة، والقوة الجوية خامساً بـ60 نقطة، في حين حل النفط سادساً بـ59 نقطة.

وجاء دهوك في المركز السابع برصيد 57 نقطة، ثم الكرمة ثامناً بـ56 نقطة، ونوروز تاسعاً بـ53 نقطة، فيما حل القاسم عاشراً بـ52 نقطة.

وتواصلت التغييرات في ترتيب الفرق مع نهاية الموسم، حيث احتل نفط ميسان المركز 11 بـ51 نقطة، وأربيل المركز 12 بـ50 نقطة، ثم الكهرباء في المركز 13 بـ40 نقطة.

وجاء النجف في المركز 14 بـ46 نقطة، متساوياً مع الكرخ في المركز 15 بنفس الرصيد، مع أفضلية المواجهات المباشرة للنجف.

وجاء الميناء بالمركز 16 بـ43 نقطة، ثم ديالى في المركز 17 بـ41 نقطة، ونفط البصرة في المركز 18 بـ33 نقطة، ثم الحدود في المركز 19 بـ26 نقطة، وأخيراً كربلاء في المركز 20 بـ22 نقطة.