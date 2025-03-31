التسجيلات تورط حكم مواجهة برشلونة وجيرونا

شفق نيوز/ شهدت مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة (4-1)، أمس الأحد، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل خلال الشوط الأول.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الشكوك زادت بعدما نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيلات الصوتية للحكام لتبرير القرار، حيث لم تتضمن المحادثات أي تفسير من فيجويروا فاسكيز حول سبب استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة، بل بدأت من لحظة وصول بوليدو سانتانا إلى الشاشة، حيث قال: "أرني اللقطة. أنا أمام الشاشة. نعم، المهاجم هو من ارتكب الخطأ ضد المدافع، لذا سأحتسب خطأ".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ما أثار الاستغراب أكثر هو أن الحكم لم يشاهد إلا لقطة واحدة فقط قبل اتخاذ قراره، دون مراجعة زوايا أخرى كانت متاحة عبر البث التلفزيوني وتُظهر المشهد بوضوح أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استدعاء حكم الفيديو لمراجعة مخالفة هجومية يعد أمرًا غير معتاد، حيث أن تقنية الـVAR تتدخل فقط في الحالات المتعلقة بالأهداف، أو البطاقات الحمراء، أو ركلات الجزاء، مما جعل القرار يبدو غير مفهوم وأثار المزيد من الجدل حول أداء التحكيم في الليجا.

وسقط فرمين لوبيز في منطقة قريبة من حدود منطقة الجزاء، عند الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، لكن الحكم اكتفى بلقطة واحدة فقط قبل أن يحسم الأمر عبر تقنية الفار، معلنًا عدم وجود خطأ لصالح برشلونة، بل احتساب مخالفة هجومية على فرمين لوبيز ومنح الكرة إلى جيرونا.

هذا القرار أثار ذهول جماهير برشلونة التي حضرت في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، خاصة في ظل الجدل الذي دار قبل يوم واحد بشأن التحكيم في مباراة ريال مدريد وليجانيس.