"التزام أخلاقي" يدفع شيركو كريم لرفض عرض "أبها" السعودي

شفق نيوز/ قرر نجم منتخب العراق ونادي اربيل لكرة القدم، شيركو كريم، يوم الأربعاء، إنهاء مفاوضاته مع نادي "أبها" السعودي حرصاً على مصلحة فريقه في الدوري الممتاز وبطولة كأس العراق.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، ان "سبب فشل إبرام العقد مع الفريق السعودي سببها اصرار ادارة نادي أبها على سفري الى تركيا حيث يعسكر الفريق هناك لتوقيع العقد، وهذا ما رفضته".

وبين كريم "طلبت من ادارة ابها التريث بالسفر الى تركيا لحين انتهاء من الدوري العراقي الممتاز الذي لم يتبق منه سوى مرحلتين، لكوني ملتزم مع نادي اربيل ولابد ان اتواجد مع الفريق خلال الدورين المقبلين فضلا عن مشاركة فريق اربيل في بطولة كأس العراق".

واضاف "ادارة ابها اصرت على تواجدي في تركيا ومن جانبي كنت مصرا على موقفي من باب الالتزام الاخلاقي مع ادارة اربيل".

واشار الى انه تلقى عروضاً كثيرة من اندية عراقية وخارجية لكنه سيتريث بإصدار القرار النهائي واختيار وجهته المقبلة.

يذكر ان لاعب المنتخب العراقي سعد ناطق مثل فريق "ابها" السعودي الموسم الماضي، وقضى موسماً ناجحاً معه وتم التجديد معه لموسم آخر.