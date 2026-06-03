الترتيب النهائي لفرق دوري نجوم العراق بعد ختام الموسم

شفق نيوز- بغداد

بعد ختام منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي، تنشر وكالة شفق نيوز الترتيب النهائي لفرق الدوري، والذي شهد تتويج القوة الجوية باللقب بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، فيما حلّ الشرطة وصيفاً برصيد 82 نقطة.

وجاء أربيل في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، تلاه الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، ثم الكرمة خامساً بـ65 نقطة، متقدماً على الطلبة صاحب المركز السادس بالرصيد ذاته بفضل أفضلية المواجهات المباشرة.

واحتل الكرخ المركز السابع برصيد 60 نقطة، يليه نوروز ثامناً بـ54 نقطة، ثم زاخو تاسعاً بـ53 نقطة، فيما جاء دهوك عاشراً برصيد 50 نقطة.

وحل النفط في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة، متقدماً على ديالى الذي جاء في المركز الثاني عشر بالرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة، فيما جاء الموصل ثالث عشر برصيد 47 نقطة، تلاه الغراف في المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة.

وفي المراكز التالية، حل الميناء في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، متقدماً على نفط ميسان صاحب المركز السادس عشر بالرصيد ذاته، بينما احتل الكهرباء المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة.

وجاء أمانة بغداد في المركز الثامن عشر، ليتحدد مصيره بين البقاء والهبوط عبر مواجهة الملحق (البلاي أوف) أمام كربلاء، صاحب المركز الثالث في الدوري العراقي الممتاز.

وفي قاع الترتيب، حل النجف في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة، فيما تذيل القاسم جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، ليهبط الفريقان رسمياً إلى الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.