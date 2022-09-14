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التراخيص للأندية : لا تأجيل بالموعد النهائي وخمسة أيام للاستئناف والطعون

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-14T10:14:30+0000
التراخيص للأندية : لا تأجيل بالموعد النهائي وخمسة أيام للاستئناف والطعون

شفق نيوز / اعلنت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاربعاء، انه لا يوجد تمديد او تأجيل للمدة التي حُددت لإنجاز الفرق لشروط التراخيص، فيما كشفت عن مدة لتقديم الطعون والاستئناف تبدأ بعد غد الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة التراخيص بلال زكي لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة لم تقرر تمديد المدة المقررة والتي حددت لغاية يوم غد الخميس 15 من هذا الشهر كآخر موعد".

وأوضح ان "يوم غد هو آخر موعد حددتها اللجنة للأندية وستمنح مدة خمسة ايام لغرض الاستئناف والطعون تنتهي يوم 20 ".

واضاف المتحدث باسم اللجنة ان "عدداً من الاندية لم تسدد ديونها لحد الان رغم ان الموعد المحدد سينتهي يوم غد، وستعمل اللجنة بعد انتهاء هذا اليوم الاخير على فرز الاندية التي سددت والتي لم تسدد وسيتم فحص النظام وعلى ضوء ذلك سيتم التصويت على الاندية المرخصة وغير المرخصة".

واشار زكي الى ان اللجنة "لم تتهاون مع اي نادٍ لم يستوفِ شروط التراخيص وانها تنظر الى كل الاندية بعينٍ واحدة ولا مجاملات في التراخيص .

وكان إدارة نادي بغداد الرياضي طالبت ، أمس الثلاثاء، لجنة التراخيص بتطبيق مبدأ "العدالة والحيادية" على جميع الأندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز، فيما بينت انها تراقب بشكل دقيق وفي حال شعورها هناك تهاون او تسهيلات غير قانونية بشأن ترخيص اي نادي معين سيتم سلك جميع الطرق القانونية خلال المستقبل القريب.

وكانت لجنة التراخيص اكدت، في 12 ايلول 2022، بأن موعد الإغلاق الخميس المقبل نهائي ولن يكون هناك أي تمديد تحت أي ظرف كان.

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