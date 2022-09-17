التراخيص تمنح الأندية العراقية 72 ساعة لإنجاز ملفاتها

شفق نيوز / أعلنت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عزمها الاجتماع خلال 72 ساعة، لمراجعة ملفات الأندية بشكل نهائي والكشف عن الأندية المرخصة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد الإعلان عن الأندية المرخصة، سيتم منح مهلة خمسة أيام لتقديم الاستئناف والطعون"، مؤكداً أن "هناك أندية لم تنجز معايير التراخيص لغاية الآن وان مهلة 72 ساعة، فرصة لانجازها بأسرع وقت".

وكانت لجنة التراخيص، في اتحاد الكرة العراقي، قد أغلقت في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليلة الخميس الماضي، نظام رفع "ملفات الحصول على التراخيص".