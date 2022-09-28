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التراخيص تعلن انتهاء مهلة تسجيل الأندية بالدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-28T10:38:37+0000
التراخيص تعلن انتهاء مهلة تسجيل الأندية بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، انتهاء مهلة منح التراخيص لأندية الدوري الممتاز.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "ظهر اليوم الأربعاء، انتهت مدة الاستئناف، وباتت الفرق التي لم تسدد ديونها وتنجز باقي المعايير الخاصة بالملاعب وغيرها من النواقص في موقف صعب".

وأضاف زكي، أن "الإعلان عن أسماء الأندية المرخصة وغير المرخصة لم تعلن بعد انتهاء المدة وسيعلن عنها لاحقاً"، لافتاً إلى أن "الأندية التي لم تكمل تراخيصها بعد مهلة اليوم ستستبعد من المشاركة بالدوري الممتاز ولا توجد أي مهلة إضافية".

وختم الناطق باسم لجنة التراخيص، حديثه بالقول إن "الأندية التي لم تكمل لحد هذه اللحظة هي (الجوية والطلبة والديوانية وسامراء)".

وكانت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلنت السبت الماضي، عزمها الاجتماع خلال 72 ساعة، لمراجعة ملفات الأندية بشكل نهائي والكشف عن الأندية المرخصة.

يذكر أن لجنة التراخيص، قد أغلقت في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليلة الخميس الماضي، نظام رفع "ملفات الحصول على التراخيص".  

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