التراخيص تحدد نواقص ملعب دهوك ضمن المعايير الآسيوية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن زيارة لجنة التراخيص إلى ملعب نادي دهوك للاطلاع على اجراءات العمل المتعلقة باستكمال معايير التراخيص، فيما بينت ان ادارة النادي تعهدت بإكمال جميع ملاحظاتها المطلوبة.

وقال الناطق باسم لجنة التراخيص بلال زكي لوكالة شفق نيوز ان "اللجنة اطلعت على ملعب نادي دهوك وحددت بعض النواقص المتعلقة بشاشة الملعب واماكن جلوس المدربين واللاعبين الاحتياط".

وأضاف زكي ان "اللجنة شددت على ضرورة نقل غرفة الطبيب ليكون بالقرب من منازع اللاعبين، فضلا عن بعض الامور المهمة الاخرى".

وأشار الناطق باسم لجنة التراخيص الى ان "ادارة دهوك كانت متعاونة وتعهدت بإكمال جميع الملاحظات واظهار الملعب بابهى حلة ممكنة".

وكانت اللجنة قد استثنت نادي دهوك عن الموعد المقرر لباقي الاندية ومنحته مهلة اضافية كونه تاهل للدوري الممتاز في وقت متأخر بعد لقاء (البلاي اوف) الحاسم امام امانة بغداد.