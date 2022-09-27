سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التراخيص تحدد نواقص ملعب دهوك ضمن المعايير الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-27T09:07:04+0000
التراخيص تحدد نواقص ملعب دهوك ضمن المعايير الآسيوية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن زيارة لجنة التراخيص إلى ملعب نادي دهوك للاطلاع على اجراءات العمل المتعلقة باستكمال معايير التراخيص، فيما بينت ان ادارة النادي تعهدت بإكمال جميع ملاحظاتها المطلوبة.

وقال الناطق باسم لجنة التراخيص بلال زكي لوكالة شفق نيوز ان "اللجنة اطلعت على ملعب نادي دهوك وحددت بعض النواقص المتعلقة بشاشة الملعب واماكن جلوس المدربين واللاعبين الاحتياط".

وأضاف زكي ان "اللجنة شددت على ضرورة نقل غرفة الطبيب ليكون بالقرب من منازع اللاعبين، فضلا عن بعض الامور المهمة الاخرى".

وأشار الناطق باسم لجنة التراخيص الى ان "ادارة دهوك كانت متعاونة وتعهدت بإكمال جميع الملاحظات واظهار الملعب بابهى حلة ممكنة".

وكانت اللجنة قد استثنت نادي دهوك عن الموعد المقرر لباقي الاندية ومنحته مهلة اضافية كونه تاهل للدوري الممتاز في وقت متأخر بعد لقاء (البلاي اوف) الحاسم امام امانة بغداد.

related

نساء دهوك يتوجن بالممتاز الكوردستاني لكرة الصالات (صور)

Date: 2021-02-01 18:13:39
نساء دهوك يتوجن بالممتاز الكوردستاني لكرة الصالات (صور)

الحيرة تعصف ببعثة دهوك في بغداد: احداث الخضراء وضعتنا بين نارين

Date: 2022-08-29 17:14:28
الحيرة تعصف ببعثة دهوك في بغداد: احداث الخضراء وضعتنا بين نارين

نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

Date: 2021-02-19 16:05:07
نادي اربيل يتفق مع دهوك لاستضافة مباراتين من الدوري الممتاز

دهوك يعود الى الدوري العراقي الممتاز وسمو يوعز بتكريم الفريق

Date: 2022-09-10 16:56:12
دهوك يعود الى الدوري العراقي الممتاز وسمو يوعز بتكريم الفريق

إدارة دهوك تتعاقد مع مدرب جديد لبلوغ "الممتاز"

Date: 2021-04-14 10:21:10
إدارة دهوك تتعاقد مع مدرب جديد لبلوغ "الممتاز"

نادي دهوك يطمئن جمهوره: سننجز متطلبات "التراخيص" للبقاء في الدوري الممتاز

Date: 2022-09-12 10:34:00
نادي دهوك يطمئن جمهوره: سننجز متطلبات "التراخيص" للبقاء في الدوري الممتاز

نادي دهوك ينتخب هيئة إدارية جديدة

Date: 2021-10-30 18:17:35
نادي دهوك ينتخب هيئة إدارية جديدة

الاتحاد العراقي لكرة القدم يستثني نادي دهوك من "مهلة" التراخيص

Date: 2022-09-12 17:37:51
الاتحاد العراقي لكرة القدم يستثني نادي دهوك من "مهلة" التراخيص