التراخيص الآسيوية تتفقد مقر نادي القوة الجوية وتطلع على "جملة أمور خاصة"

شفق نيوز/ أنهت لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، زيارتها الى مقر نادي القوة الجوية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الزيارة كان للاطلاع على كل ما يخص اللوائح الخاصة بالحصول على الرخصة الاسيوية لهذا العام".

واضاف ان "الوفد الآسيوي كان برئاسة ماهاجان ناير رئيس اللجنة ، والسيد ويين مدير التراخيص".

وتابع محمد ان "اللجنة تفقدت مقر النادي ومنشآته واطلعت على جملة من الأمور الخاصة بالنادي والحسابات المصرفية وعقود اللاعبين والمدربين الذين يمثلون الفريق".

وختم بان "اللجنة ابدت رضاها واشادت بعمل ادارة نادي القوة الجوية". يذكر ان نادي القوة الجوية هو النادي العراقي الاول الذي حصل على الرخصة الآسيوية الموسم الماضي .