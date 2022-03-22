سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التراخيص الآسيوية تتفقد مقر نادي القوة الجوية وتطلع على "جملة أمور خاصة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T13:52:04+0000
التراخيص الآسيوية تتفقد مقر نادي القوة الجوية وتطلع على "جملة أمور خاصة"

شفق نيوز/ أنهت لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، زيارتها الى مقر نادي القوة الجوية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الزيارة كان للاطلاع على كل ما يخص اللوائح الخاصة بالحصول على الرخصة الاسيوية لهذا العام".

واضاف ان "الوفد الآسيوي كان برئاسة ماهاجان ناير رئيس اللجنة ، والسيد ويين مدير التراخيص".

وتابع محمد ان "اللجنة تفقدت مقر النادي ومنشآته واطلعت على جملة من الأمور الخاصة بالنادي والحسابات المصرفية وعقود اللاعبين والمدربين الذين يمثلون الفريق".

وختم بان "اللجنة ابدت رضاها واشادت بعمل ادارة نادي القوة الجوية". يذكر ان نادي القوة الجوية هو النادي العراقي الاول الذي حصل على الرخصة الآسيوية الموسم الماضي .

related

القوة الجوية ضمن المجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

Date: 2022-01-17 06:42:46
القوة الجوية ضمن المجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

الجوية يضرب موعداً مع الزوراء في نهائي دوري الأشبال لكرة القدم

Date: 2021-09-02 20:49:19
الجوية يضرب موعداً مع الزوراء في نهائي دوري الأشبال لكرة القدم

نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

Date: 2021-02-22 19:24:52
نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد الإمارات لإقامة مباراة العراق وسوريا

Date: 2022-03-01 17:05:19
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد الإمارات لإقامة مباراة العراق وسوريا

القوة الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

Date: 2021-04-23 17:01:47
القوة الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

محترف جزائري وحارس القاسم يعززان قائمة الصقور للمرحلة المقبلة

Date: 2022-01-28 08:01:21
محترف جزائري وحارس القاسم يعززان قائمة الصقور للمرحلة المقبلة

تهديم وإعادة بناء مقر الصقور في بغداد.. وملعب "علي حسين" بديلاً

Date: 2021-05-27 08:25:52
تهديم وإعادة بناء مقر الصقور في بغداد.. وملعب "علي حسين" بديلاً