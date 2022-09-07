التراخيص الآسيوية.. الجوية والديوانية يختاران "الشعب" و"الكوت" ملعباً مفترضاً  

شفق نيوز/ كشفت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، عن التحديث الاخير لملف التراخيص لناديي القوة الجوية والديوانية.

وقال المتحدث الإعلامي للجنة بلال زكي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة زارت، اليوم، ناديي القوة الجوية والديوانية"، مبيناً أن القوة الجوية اختار ملعب الشعب ملعباً مفترضاً لخوض فريقه مبارياته في الدوري الممتاز.

وأضاف أن نادي الديوانية اختار ملعب الكوت ملعباً مفترضاً لفريقه الكروي، موضحاً أن اللجنة أشرت بعض النواقص والملاحظات ودعت إدارتي الجوية والميناء الى المعالجة السريعة للنقوصات .

وأكد، أن الجولات التفقدية ستتواصل خلال الأيام المقبلة للاطلاع على بقية الاندية بغية تقييمها وفقاً للمعايير الاسيوية .

وكانت لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم العراقي، اعلنت اجتياز 16 نادياً لمعايير الترخيص الآسيوية، فيما لفت الى استبدال أندية الدوري الممتاز التي لم تكمل هذه المعايير بأخرى أنجزتها.