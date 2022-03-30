"التخبطات" تخرج العراق من التصفيات.. مدربون يدعون للبدء بإعداد منتخب منافس

استطلعت وكالة شفق نيوز آراء مدربين عراقيين بعد خروج المنتخب العراقي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .

وتحدث المدربون عن اسباب الخروج وما على قادة الكرة العراقية فعله بعد فشل التأهل الى المونديال العالمي، رغم الفرصة السهلة لضعف فرق المجموعة المنافسة.

ويقول المدرب المساعد لنادي النجف بهاء كاظم، "اعتقد سبب خروجنا هو التخبط الاداري بالدرجه الاولى والتي شملت تغيير المدربين في قمة التصفيات"، عاداً ذلك "أكبر خطأ ارتكبه الاتحاد، وكذلك عدم الاستقرار على التشكيلة الأساسية في المنتخب وظلم بعض اللاعبين مثل محمد داوود وبسام شاكر في الدوري العراقي والمغتربين مثل زيدان وجستن ميرام".

وأضاف ان "هذه المنافسات هي اسهل فرصة لنا في تصفيات كاس العالم ، وقد فرطنا بها"، موضحاً أن طنسبة 80 بالمئة من يتحمل ذلك هو العمل الاداري وعلى الرغم من كل تلك الاخطاء كان بامكاننا أن نحجز البطاقة الثالثة بسهولة بيد أن علاج الاخطاء جاءت متاخرة مع كل الاسف".

ولفت إلى أن "المباراة الاخيرة امام المنتخب السوري كانت بمستوى جيد جداً لكن الحظ لعب دوراً اساسياً في ضياع الفرص الحقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل".

بينما قال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد إن "خروجنا ليس بسبب المباراة الاخيرة بل هو من مخلفات التخطيط الماضي غير الجيد، اذ شهدت تغييرات عدة للمدربين واللاعبين فقد وصلت اعدادهم الى 80 لاعباً، ولا اعتقد ان المنتخب في هكذا منافسات مهمة حقلاً للتجارب".

وتابع عبد الواحد قائلاً ، "رافق فريقنا خلال التصفيات مشاكل عديدة منها اللعب خارج ملعبه ونقل المباراة من ملعبنا بعد قرار الاتحاد الدولي الى غير ملعب وفي اوقات حرجة".

ومضى بالقول، "كل ذلك حدث وانتهى الامر، إذ أن فرقاً كبيرة خرجت ولن تشارك بكأس العالم، وهذا حال كرة القدم".

وشدد على ضرورة أن "يبدأ القائمون على قيادة كرة الدم بالتخطيط من الآن لبناء منتخب قادر على منافسة اقوى فرق العالم، فلدينا الخامات الجيدة والمواهب، ولدينا اسماء جيدة ولاعبين حاليين بأعمار صغيرة يمتلكون الموهبة الجيدة، وبامكاننا بناءهم بشكل صحيح والتخطيط للمدى البعيد والتعلم من اخطاءنا ودراستها من اجل معالجتها".

وتعادل المنتخب العراقي أمام نظيره السوري (1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

واكتفى منتخب العراق بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، وأنهى مشواره في التصفيات، مع نظيره السوري واللبناني.

بينما احتل المنتخب الإيراني صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، وتأهل مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، رفقة وصيفه الكوري الجنوبي برصيد 23 نقطة.

وشغل منتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي، بعد فوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما أمس أيضا، ليواجه منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.