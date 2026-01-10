التحكيم العراقي لكرة القدم يشكو مدرب ديالى لدى لجنة الانضباط والأخلاق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة ودائرة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن رفضها لتصريحات مدرب فريق ديالى "المسيئة" بحق منظومة التحكيم العراقية، مؤكدة أنها ستحيل هذا السلوك إلى لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ الإجراءات القانونية والانضباطية المناسبة ضد المدرب.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بأعلى درجات الحزم والمسؤولية نعلن رفضنا التام وإدانتنا المطلقة للتصريحات التي صدرت عن مدرب فريق ديالى طلال خلفان، التي تضمنت إساءة صريحة لمنظومة التحكيم العراقية ولأحكام اللعب النظيف واتهامات غير قانونية بحق طاقم التحكيم وحكم تقنية الفيديو (VAR) في لقاء ديالى والنفط".

واعتبرت اللجنة والدائرة مثل هذه التصريحات "تجاوزًا واضحًا للأطر القانونية والآداب الرياضية وإساءة غير مبررة لمنظومة التحكيم التي تعمل وفقاً للقانون واللوائح المعتمدة دولياً ومحلياً وتطبق تقنية VAR بما يتوافق مع قوانين اللعبة، وكانت الحالة المعنية واضحة تماماً في ارتكاب مدافع فريق ديالى مخالفة داخل منطقة الجزاء يستوجب القانون احتسابها ولم يكن هناك أي التباس في ذلك".

وأكدت لجنة ودائرة الحكام رفضها القاطع لـ"سلوك الإساءة الإعلامية للجان التحكيم واعتبارها خروجاً عن روح المنافسة الرياضية التي تحكمها لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وبينت أن "مثل هذه التصريحات تشكل انتهاكاً واضحاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق التي تُجرم التجاوز على الحكام أو الإساءة إليهم إعلامياً وإدارياً كما ورد في المواد المتعلقة بالسلوك غير الرياضي والمخالف للوائح المنظمة لتصرفات الأندية وأطقمها الفنية خلال المسابقات".

ولفتت اللجنة إلى أنه "ستتم إحالة هذا السلوك إلى لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ الإجراءات القانونية والانضباطية المناسبة ضد المدرب أو أي شخص مسؤول عن إصدار هذه التصريحات بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط، والتي سبق أن نُفذت بحق من أساءوا للحكام أو لجان الاتحاد في مناسبات سابقة".

ودعت اللجنة جميع المدربين والإداريين والأندية لـ"الالتزام بالمسؤولية المهنية والقانونية في مواقفهم وتصريحاتهم وألا يُحوّلوا المطالب الفنية أو النتائج غير المرضية إلى هجمات غير قانونية على التحكيم بل عليهم استخدام القنوات الرسمية للطعن القانوني إذا رأوا وجود مظلمة".