التحقيق مع لاعب ومدرب وحكم في الدوري العراقي لإثارتهم العنصرية

شفق نيوز/ دعت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، مدرب فريق الحدود مظفر جبار ولاعب الفريق جوزيف نامنشال والحكم هيثم محمد علي.

وقال المكتب الاعلامي للهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستدعاء جاء للتحقيق لما حدث في لقاء الحدود والقوة الجوية من المرحلة الاولى الاي انتهت للجوية بهدف وحيد، وادعاء محترف الحدود جوزيف نامنشال على الحكم هيثم بانه نعته بالاسود نقلاً عن مدرب الحدود مظفر جبار .

وأضاف أن الاتحاد سيحقق بهذا الموضوع للتوصل الى الحقيقة واصدار العقوبات بحق المقصر .

وكان مظفر جبار مدرب فريق الحدود اتهم حكم مباراة فريقه أمام القوة الجوية هيثم محمد علي بالعنصرية ضد لاعبه المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان عندما وصفه بالأسود استناداً إلى لون بشرته.