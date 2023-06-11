"التحدي" عنوان منتخبات المجموعة A لغرب آسيا.. هذا ما قاله المدربون

شفق نيوز / أقيم يوم الأحد، المؤتمرُ الصحفي لمدربي منتخبات المجموعة الأولى لبطولةِ غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاماً) والمقرر انطلاقها غداً الاثنين في العاصمةِ بغداد ومدينة كربلاء.

وعدّ المدير الفنيّ للمنتخب العراقي الأولمبي، راضي شنيشل، استضافة العراق للبطولات، انجازاً بحد ذاته، لكون الموضوع يعد واحداً من أهم الصور الإيجابية التي تعكس واقعاً مختلفاً عن البلد، متمنياً للملاكات النجاح التنظيمي.

وقال شنيشل: نعم، لم نتجمع في الأوقات السابقة بسبب استمرار منافسات الدوري في أوقاتٍ مضغوطة، وهي المشكلة التي تعاني منها منتخبات (الوطني والأولمبي) عكس أغلب منتخبات المنطقة التي تمتلك فرقاً أقل في دورياتها وليس هذا العدد الكبير (20 فريقاً)، الأمر الذي جعل منذ تسلم مهام تدريب المنتخب وحتى الآن عدم تجاوز العشر وحدات تدريبية".

وأضاف، أن "بطولة غرب آسيا ستكون محطةَ إعداد مهمة في المشوار التحضيري للمنافسة وبقوة لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، ولكن مع ذلك سيكون طموح الفريق مشابهاً لباقي المنتخبات، حيث سيكون سقف طموحاته المنافسة على اللقب أيضاً".

واختتم المدير الفنيّ للمنتخب الأولمبي العراقي، حديثه بالقول: "بلا شك أن استضافة البطولات على أرضك وبين جماهيرك قد يكون سلاحاً ذو حدين كونه مرتبطا بنتائج المباريات الآنية، لذا وضعنا النهج المناسب لإخراج اللاعبين من أي ضغوط للعب بأريحيةٍ تامة وبذل قصارى الجهود لصناعة الفارق".

من جانبه، أعرب المدير الفنيّ لمنتخب الأردن الأولمبي "عبد الله أبو زمع" عن سعادته في عودة العراق لاستضافة البطولات الأمر الذي يعد جانباً إيجابياً لما يمثله البلد الشقيق من ثقل على الساحة الرياضية، حسب قوله.

وأشار أبو زمع، إلى أن "ظروف فريقه مشابهة للمنتخب العراقي من حيث عدم التجمع إلا على فترات متقطعة"، لكنه أكد أن "طموحه الأول هو التتويج باللقب لما يمتلكه من لاعبين يعدون صناع الفارق في أنديتهم".

وأضاف: "نعم، سنواجه صعوبات كبيرة بمواجهة منتخب البلد المضيف العراق خصوصاً وهو متسلح بجمهوره الذي تعرفه المنطقة جيداً بعشقها لكرة القدم والوقوف إلى جانب منتخباتها في مختلف الظروف".

وواصل حديثه قائلاً: لدينا تصور على المنتخب الاماراتي ايضاً والذي يمتلك لاعبين ينشطون في الدوري المحلي، وعليه وضع الجهاز الفني المعالجات الفنية المناسبة خلال المواجهة، ولكن يبقى التركيز حالياً على الخروج بنتيجة ايجابية أمام العراق في بداية المشوار".

إلى ذلك، رَحَبَ الإسباني المدير الفني لمنتخبِ الإمارات "دينيس سيلفا" بالمشاركة في مثل هذه البطولة وفي الوقت الراهن، كون المنافسات ستكون محطة مهمة ضمن البرنامج التحضيري للنهائياتِ الآسيوية".

وقال سيلفا: "خضنا مؤخراً معسكرا تدريبيا في مصر امتد لعشرة أيام استعداداً لبطولة غرب آسيا، حيث أوصلنا اللاعبين الى مرحلة جيدة من الجاهزية لخوض غمار البطولة.

وخلص مدرب الإمارات الأولمبي، إلى القول: "قد نكون المنتخب الأقل بين منتخبات المجموعة الأولى على الصعيد البدني، ولكن سنعوض ذلك من خلال موهبة لاعبينا وإصرارهم على تحقيق النتائج الايجابية".