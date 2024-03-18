التحاق 4 محترفين عراقيين بتدريبات المنتخبين الأول والأولمبي في البصرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن التحاق أربعة لاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي في معسكريهما التدريبيين بمحافظة البصرة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحترفين ميرخاس دوسكي ويوسف الأمين وصلا إلى مطار البصرة الدولي قادمين من الدوري الأوروبي للالتحاق بتدريبات المنتخب الأول، تحضيراً لمباراتي الفلبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة القدم.

وأضاف أن كما وصل لاعب المنتخب العراقي والمحترف في الدوري القطري بشار رسن، لينضم لتدريبات المنتخب العراقي في معسكره بالبصرة.

في حين وصل اللاعب المحترف أمين الحموي للبصرة للالتحاق بوفد المنتخب الأولمبي استعداداً للمنافسات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب العراقي قد بدأ تدريباته مساء أمس الأول السبت، في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لملاقاة المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.