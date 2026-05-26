التحاق 4 محترفين بمعسكر العراق في إسبانيا استعداداً لمونديال العالم

وصل اليوم الثلاثاء، اربعة لاعبين عراقيين محترفين، إلى مدينة جيرونا الإسبانية للالتحاق بتدريبات المنتخب العراقي لكرة القدم، ضمن التحضيرات الجارية لخوض المباريات الودية الثلاث استعداداً لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانضم كل من يوسف النصراوي وفرانس بطرس إلى معسكر أسود الرافدين في جيرونا، استعداداً للمشاركة في الاستحقاق العالمي، بعدما سبقهما فجر اليوم اللاعبان أمير العماري وحسين علي للالتحاق ببعثة المنتخب الوطني.

ويواصل المنتخب العراقي تكثيف تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمونديال.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أندورا وإسبانيا وفنزويلا، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 حزيران/يونيو المقبل، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.