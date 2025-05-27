التحاق 3 لاعبين بمعسكر أسود الرافدين في البصرة

شفق نيوز/ وصل لاعب المنتخب العراقي المحترف مع دوري الرياض السعودي إبراهيم بايش لمطار البصرة الدولي، للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطنيّ، المقام في المدينة الرياضية بالبصرة، إستعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما وصل اللاعبان أسامة رشيد لاعب نادي اربيل وفرانس بطرس لاعب بورت التايلاندي إلى مطار البصرة الدولي، للالتحاق بمعسكر المنتخب.

هذا وسيخوض نجم المنتخب العراقي وهاماربي السعودي، منتظر الماجد مباراة اخيرة له مع فريقه هاماربي السويدي يوم السبت المقبل، بعدها سيلتحق لتدريبات منتخب العراق استعدادا للقاء كوريا يوم 5 حزيران المقبل.

وانطلقت يوم امس الاثنين، أول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني العراقي بقيادة المدرب غراهام ارنولد، وبتواجد 19 لاعباً في ملاعب مدينة البصرة الرياضيّة، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفياتِ المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.