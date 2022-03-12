التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب العراقي في بغداد

شفق نيوز / من المقرر أن يلتحق أربعة لاعبين محترفين بوفدِ المنتخب العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، للانخراطِ في المعسكر التدريبي الداخلي المُقام في بغداد.

والمحترفون الأربعة هم كلٌ من محترفي الدوري القطري: أمجد عطوان (الشمال)، بشار رسن (قطر)، أيمن حسين (أم صلال)، مصطفى ناظم (النجمة البحريني).

وعلى صعيدٍ متصلٍ، سينضم لاعبو الزوراء يوم الأربعاء المقبل، مع وفدِ المنتخبِ الوطني، وذلك بعد نهايةِ ارتباطهم مع ناديهم الذي تنتظره مباراةٌ أمام فريقِ الشارقة يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وأما بقيةُ اللاعبين المحترفين، فسيكون التحاقهم بالمنتخب العراقي، يومي ٢١ و٢٢ من شهر آذار الجاري.