التحاق خمس محترفات بمنتخب الصالات العراقي استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب النسوي لكرة الصالات في المغرب نهاية الشهر الحالي، استعداداً لتصفيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند في 11 كانون الثاني 2025، حيث ستنضم خمس لاعبات محترفات للمنتخب.

وقالت عضو اتحاد الكرة، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب يتواجد حالياً في معسكر تدريبي في السليمانية، يتبعه معسكر خارجي في المغرب، يتضمن عدة مواجهات تجريبية.

وأشارت إلى أن معسكر المغرب سيكون محطة هامة للاعبات، حيث يتدربن بشكل مكثف بوحدتين تدريبيتين يومياً تحت إشراف المدربة البرتغالية فييرا بيتنكور والكادر التدريبي المساعد، استعداداً لمواجهة لاعبات على مستوى عالٍ.

وأضافت أن المنتخب يضم خمس لاعبات محترفات يلعبن في أندية دول متطورة، وهن: هيلين شوان، شوخان نور الدين، ديانا درياوش داوود، نشتمان خليل إبراهيم، وسولين عبدالله سعدي، وسينضممن إلى معسكر المغرب للتدريب والانسجام مع زميلاتهن في المنتخب.