التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب العراقي

شفق نيوز/ التحق كل من "شيركو كريم" و"حسين عمار" و"سجاد جاسم" بوفد المنتخب الوطني العراقي في قطر وذلك بعد وصولهم في ساعة متأخرة من ليل امس السبت. بينما انضم "بشار رسن" بشكل كامل بعد نهاية مباراة فريقه قطر، ضمن مباريات كأس اوريدو .

ومن المؤمل أن يصل عصر اليوم، "ياسر قاسم" بعد اكتمال الاجراءات اللازمة للدخول الى دولة قطر، بينما يلتحق كل من "فرانس ضياء" و"ريبين سولاقا" خلال اليومين القادمين

من جهة اخرى يخوض المنتخب الوطني العراقي عصر اليوم السبت، اولى وحداته التدريبية في ملعب السيلية وسيكون متاح لوسائل الاعلام التواجد في اول 15 دقيقة.