التايكواندو.. ثلاثة لاعبين عراقيين يحققون المركز الخامس ببطولة العالم للناشئين

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي للتايكواندو، يوم الجمعة، عن تحقيق ثلاثة لاعبين عراقيين المركز الخامس في بطولة العالم للناشئين التي اختتمت مؤخراً في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لعام 2025.

وقال احمد الغراوي المنسق الإعلامي للاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة من لاعبي المنتخب العراقي، تمكنوا من تحقيق المركز الخامس عالمياً بنتائج أوزانهم، في إنجاز رياضي مشرف يعكس تطور مستوى التايكواندو العراقي على الساحة الدولية".

وأضاف "لقد وصلت إلى الاتحاد العراقي للتايكواندو رسالة رسمية من الاتحاد الدولي، تضمنت النتائج التالية لأبطالنا: مهدي علي صلاح – المركز الخامس بوزن 33 كغم، أمين إبراهيم عثمان – المركز الخامس بوزن 37 كغم، سهند شمس الدين كمال – المركز الخامس بوزن 65 كغم".

وتابع أن "هذا الانجاز يعد خطوة مهمة في مسيرة التايكواندو العراقي، ودليلاً على حضور العراق في المنافسات العالمية، خصوصاً في فئة الناشئين التي تُعد القاعدة الأساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية".

واستطرد قائلاً :بحسب ما جاء في رسالة الاتحاد الدولي، فقد تقرر شمول اللاعبين الثلاثة بمنحة الأبطال، وفقاً لما ينص عليه قانون الأبطال والرواد العراقي، وذلك تقديراً لأدائهم وتمثيلهم المشرف للرياضة العراقية".