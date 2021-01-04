البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

شفق نيوز/ تنطلق على قاعة نادي البيشمركة المغلقة في مدينة السليمانية يوم الاثنين منافسات دوري الطائرة الممتاز للمجموعة (A) التي تضم سبعة اندية هي البيشمركة ونفط الشمال والقاسم والحبانية والصناعة ودوكان والشرطة.

ويلاقي في الاولى الحبانية فريق الشرطة تعقبها مباراة القاسم والصناعة ويلاقي مصافي الشمال فريق فريق نادي دوكان.

بينما تقام يوم غدالثلاثاء ثلاثة في القاعة ذاتها، يستهلها فريقا الصناعة مع مصافي الشمال، بعدها لقاء الشرطة مع القاسم وفي الثالثة يواجه فريق البيشمركة فريق الحبانية.

ويتصدر فريق نادي غاز الجنوب ترتيب فرق المجموعة (B) للتجمع الأول الذي اختتم مؤخرا بالقاعة الاولمبية في البصرة.