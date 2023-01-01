البيشمركة يتوج بطلاً لأندية العراق بالشطرنج

شفق نيوز/ توج نادي البيشمركة ببطولة كأس اندية العراق بالشطرنج للدرجتين الممتازة والأولى والتي اختتمت يوم أمس الأول على قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة 13 ناديا.

وقال رافد البدري المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "نادي البيشمركة من محافظة السليمانية تمكن من الفوز بالمركز الأول برصيد 14 نقطة بالعلامة الكاملة وللعام الثاني على التوالي".

واضاف ان "نادي الحشد من بغداد جاء بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما حل نادي بلاد الرافدين من محافظة ديالى ثالثا وبنفس الرصيد 9 نقاط ايضا وبفارق نقاط الطاولات عن صاحب المركز الثاني".

وفي منافسات النساء احرز فريق نادي الاتصالات لقب بطولة اندية العراق للنساء.

واكد البدري ان "نادي الاتصالات توج بلقب بطولة اندية العراق للنساء جامعاً 10 نقاط وبالعلامة الكاملة، وحل نادي خان زاد وصيفاً برصيد 8 نقاط، واحتل المركز الثالث نادي القادسية من محافظة الديوانية برصيد 6 نقاط".