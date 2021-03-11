البيشمركة يتمسك بصدارة دوري الكرة الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ نجح فريق نادي البيشمركة للكرة الطائرة، يوم الخميس، في التمسك بصدارة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وجرت اليوم في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اربع مواجهات ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة، ففي اللقاء الاول حقق فريق نادي الجيش الفوز على فريق الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل (25-15) (25-13) (25-21).

كما حقق الشرطة فوزاً سهلاً على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل (25-10) (25-21) (25-18)، وفي مباراة مثيرة تمكن فريق البيشمركة من تحقيق فوز صعب على أربيل بثلاثة أشواط لاثنين ليتمسك بالصدارة.

وبعد مباراة كبيرة، فاز غاز الجنوب على البحري بثلاثة أشواط لشوطين.

ويتصدر البيشمركة الفرق بعد انتهاء الجولة 12، يليه الجيش، ثم البحري، وغاز الجنوب، والشرطة.