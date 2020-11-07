البيشمركة يتصدر منافسات النساء في بطولة أندية العراق بألعاب القوى

شفق نيوز/ اختتمت مساء يوم السبت في بغداد بطولة اندية العراق لالعاب القوى بمشاركة 80 فريقا يمثلون اندية بغداد والمحافظات، وتصدر نادي الجيش فئة الرجال، والبيشمركة منافسات النساء.

وقال ميثم الحسني المسؤول الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة شهدت نجاحا كبيرا وتنافسا حادا بين فرق المحافظات"، مبينا ان "البطولة استمرت لثلاثة ايام واسفرت النتائج عن تتويج نادي الجيش بالمركز الاول في فئة الرجال وجمع 325 نقطة وحل الشرطة ثانيا برصيد 216 ثم الميناء ثالثا وجمع 90 نقطة .

واضاف ان منافسات فئة الشباب اسفرت عن تتويج الحلة اولا برصيد 242 والميناء ثانيا برصيد 117 والبصرة ثالثا برصيد 91 نقطة، وفي فئة الناشئين جاء الحلة اولا وجمع 197 نقطة وحل نينوى ثانيا برصيد 107 نقطة وجنوب الموصل ثالثا وجمع 105 نقطة.

وتابع ان منافسات النساء اسفرت عن تتويج فريق البيشمركة اولا بعد ان جمع 140 نقطة والسلام ثانيا برصيد 119 نقطة والكاظمية ثالثا برصيد 63 نقطة، وفي منافسات الشابات توج فريق الاتصالات اولا وجمع 194 والجنسية ثانيا وجمع 137 نقطة وديالى ثالثا وجمع 134 نقطة، وفي فئة الناشئات توج فريق غاز الشمال اولا برصيد 175 نقطة وحل الكهرباء ثانيا وجمع 108 نقطة ثم فتاة ديالى ثالثا برصيد 92 نقطة .



