البيشمركة يتصدر ترتيب فرق التجمع الأول لاندية العراق بالشطرنج

شفق نيوز/ تصدر نادي بيشمركة السليمانية، البوم الاثنين، بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج التجمع الأول لعام 2023 والتي أقيمت منافساتها على قاعة فندق الانتر في العاصمة بغداد .

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الشطرنج رافد البدري لوكالة شفق نيوز، ان منافسات التجمع الاول شهدت مشاركة أكثر من 160 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 نادياً .

واضاف ان نادي البيشمركة تصدر الترتيب برصيد 14 نقطة من خوضه 7 جولات وهي العلامة الكاملة، مبيناً أن لاعبيه تمكنوا من الفوز في جميع الجولات التي خاضها الفريق، وجاء نادي الكهرباء ثانياً برصيد 13 نقطة، فيما حل نادي الاتصالات ثالثاً برصيد 12 نقطة .

وتابع البدري القول لقد خاضت الأندية المشاركة 7 جولات على أن تستكمل الجولات الستة المتبقية في التجمع الثاني الذي ستنطلق منافساتها في شهر نيسان المقبل، اذ ان نظام البطولة يلعب بطريقة الدوري العام لمرحلة واحدة ومن 13 جولة .

يذكر أن نادي الاتصالات توج بلقب بطولة دوري أندية العراق بالشطرنج الموسم الماضي فيما حل نادي البيشمركة المركز الثاني ونادي الكهرباء في المركز الثالث.